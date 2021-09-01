وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة النيل الثانوية الدولية

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة شهادة النيل الإعدادية الدولية وشهادة النيل الثانوية الدولية، التي تصدر بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية.

الدفعة الحالية هي «الخامسة» للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية

وبحسب بيان عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فهذه هي الدفعة الخامسة من الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية من مدارس النيل المصرية، بفروعها (العبور، أكتوبر، بورسعيد، المنيا، وقنا)، وشهادة النيل الثانوية الدولية، وهي شهادة مصرية مصممة وفقًا للمعايير العالمية بالشراكة مع جامعة كامبريدج البريطانية، وهي شهادة معادلة للشهادة الثانوية بالمملكة المتحدة ومعترف بها عالميًا.

وبناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تطبيق نظام النيل التعليمي، جرى البدء في إنشاء 9 فروع لمدارس النيل المصرية موزعة على مستوى الجمهورية في محافظات (دمياط الجديدة، أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة، الشروق، الأندلس، الياسمين، الشيخ زايد، السادات)، وجارٍ استكمال عدد آخر من المدارس.