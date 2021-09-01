انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بجنوب سيناء

أطلقت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج، والحد من مرض ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريح له قبل قليل، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأكد «رخا» أنه سيجري إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه جرى تخصيص عيادات ثابتة داخل 13 منشأة صحية بالمحافظة، للعمل بالمبادرة، وهي: «مركز رعاية الأمومة والطفولة، ووحدة طب أسرة الجبيل، ووحدة طب أسرة الوادي، ومركز طب أسرة توشكى بمدينة طور سيناء، ومركز طب أسرة رأس سدر، ووحدة طب أسرة أبو صويرة، ووحدة طب أسرة رأس مسلة بمدينة رأس سدر، ومركز طب أسرة أبو زنيمة، ووحدة طب أسرة العرايشية بمدينة أبو رديس، ومركز طب أسرة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، ومركز طب أسرة دهب، ووحدة طب أسرة الإسباعية بسانت كاترين، ومركز طب أسرة المزينة بنويبع».

وأضاف أنه جرى توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب الفرق الطبية على التعامل مع أجهزة قياس الكرياتين في الدم، والدهون الثلاثية، والسكر التراكمي، وتدريب فنيين على إدخال البيانات بالبرنامج.

كما أشار «رخا» إلى أنه جرى التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضي الكلي، بالتوجه إلى الوحدات والمراكز الطبية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع التنبيه عليهم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.