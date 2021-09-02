تأجيل انطلاق الموسم الجديد من «سهرانين» إلى الأربعاء المقبل

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج «سهرانين»، الذي يُقدمه الفنان أمير كرارة، عن تأجيل عرض الموسم الجديد من البرنامج، إلى الأسبوع المُقبل، بعدما كان من المُقرر انطلاقه مساء أمس الأربعاء.

وكان من المُقرر عرض حلقة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، خلال حلقة مساء الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، إلا أنه لم يعلن عن أسباب التأجيل بعد.

يذكر أنّ إسعاد يونس، ظهرت في البرومو الدعائي للحلقة، خلال دخولها إلى الاستوديو وهي تحمل هدية كبيرة لأمير كرارة، لكنها تطلب منه عدم فتحها إلا في نهاية الحلقة، الأمر الذي جعل مُقدم البرنامج يتحمس لمعرفة ما بداخلها، ويحاول فتحها في أثناء اللقاء، عبر مواقف طريفة باءت جميعها بالفشل، بسبب منع الفنانة له في كل مرة.

ومن المُقرر أنّ تقدم المذيعة والمطربة زهرة رامي، على استوديو مسرح «سهرانين»، العديد من الأغنيات التي سبق وغنتها إسعاد يونس في أعمالها المختلفة، وأخرى قدمتها مع الموسيقار الراحل سيد مكاوي.

الفنانة والإعلامية زهره رامي تقدم يوميا برنامج «اصحى بإنرجي» على محطه راديو إنرجى من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحًا على الهواء من الأحد الى الخميس من كل أسبوع.

استنوني مع باشا مصر

وكانت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، قد روجت للحلقة المُرتقب عرضها خلال أيام؛ إذ نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «استنوني مع باشا مصر أمير كراره في أولى حلقات موسم برنامج سهرانين يوم الأربعاء 8 سبتمبر».