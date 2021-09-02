انفجار سيارة محملة بالسولار أثناء تفريغ الوقود بمحطة بنزين بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة قبل قليل من السيطرة على حريق نشب داخل بنزينة ملك «السيد. ج»، إثر انفجار سيارة محملة بالسولار في أثناء تفريغ الوقود، وذلك بقرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود.

وأسفر الحريق عن احتراق «تانك سولار»؛ إذ تحتوي البنزينة على 2 تانك سولار، وحرر محضرا بالواقعة، وجار العرض لمتابعة التحقيقات.

الدفع بـ8 سيارات إطفاء

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد نشوب حريقا داخل بنزينة بقرية صفط الحرية التابعة لذات المركز، وجرى الدفع بـ8 سياراء، وأخمد الحريق دون خسائر في الأرواح.

وكانت قد شهدت مدينة دمنهور الأسبوع الماضي نشوب حريق بأحد الشقق السكنية بمنطقة شبرا، إثر ماس كهربائي.

وتلقى اللواء احمد فرحات، مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز الشرطة يفيد نشوب حريقا بأحد الشقق في منطقة شبرا؛ إذ التهم مكونات الشقة، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وسيطر عليه دون وقوع إصابات.