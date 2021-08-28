حريق في محل منسوجات بالإسكندرية والدفع بـ5 سيارات إسعاف وإطفاء

نشب حريق في أحد محلات تجارة وتوزيع المراتب والمنسوجات بمنطقة «السيوف شماعة»، شرق الإسكندرية، قبل قليل، حيث دفعت الأجهزة المختصة بعدد 5 سيارات إسعاف وإطفاء على الفور، للسيطرة على الحريق، الذي التهم محتويات المحل بالكامل، وسط تصاعد أدخنة كثيفة في الطريق العام بمنطقة الحادث.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً يفيد باندلاع حريق بمحل تجاري بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

الحماية المدنية والمواطنون يحاولون السيطرة على الحريق

تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارتي إسعاف، فيما تحاول قوات الحماية المدنية الآن، بمشاركة عدد من المواطنين السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى المحلات المجاورة أو الوحدات السكنية الأخرى بنفس العقار محل الواقعة.

شلل مروري في شارع «جميلة بو حريد» بسبب الحريق

وشهدت منطقة السيوف حالة من الشلل المروري، نتيجة غلق الشارع الرئيسي، الذي ينقل السيارات من شارع «مصطفى كامل» إلى شارع «جميلة بو حريد»، وذلك حفاظاً على سلامة المارة، جراء سقوط أي أجزاء من العقار.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، للمعاينة وتحديد سبب الحريق، وبيان إذا ما كان بفعل فاعل، أو نتيجة ماس كهربائي.

وشهدت الإسكندرية عدداً من الحرائق في الآونة الأخيرة، لعل أبرزها حريق الجراجات الذي شهدته منطقتي سيدي بشر والسيوف أيضاً، التي وقع فيها حريق اليوم، الذي يبعد عنه عدة شوارع قليلة.