السيطرة على حريق محدود في مستشفى أجا بالدقهلية

اندلع حريق محدود بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة عليه في وقت قياسي، ولم تتأثر الخدمة بالمستشفى، وتبين أن زيادة الأحمال على أحد مفاتيح الكهرباء بمطبخ المستشفى أحدث صوتاً وانبعاث أدخنة، وتسبب في انقطاع الكهرباء بعد فصل التيار أوتوماتيكياً، وأكدت مصادر طبية أن الخدمة بالمستشفى لم تتأثر ولم يحدث نقل للمرضي الموجودين بالأقسام الداخلية.

نشوب حريق في مستشفى أجا المركزي في الدقهلية

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة من بعض الأهالي بانبعاث أدخنة من داخل مستشفى أجا المركزي.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى أجزاء المستشفى، ولم يؤثر ذلك علي سير العمل بالمستشفى.

السيطرة على الحريق وإخماده

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان الحريق، وبالفحص تبين حدوث ماس كهربائي في أحد مفاتيح الكهرباء بمطبخ المستشفى، نتيجة زيادة الأحمال، وأدى ذلك لحدوث صوت فرقعة وانبعاث أدخنة وانقطاع الكهرباء أوتوماتيكيا عن المكان.

وأكدت مصادر طبية أن الخدمة بالمستشفى لم تتأثر، ولم يحدث نقل للمرضى الموجودين بالأقسام الداخلية، مشيراً إلى أن قوات الحماية المدنية سيطرت على مصدر انبعاث الدخان سريعاً.

وجرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة أجا، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.