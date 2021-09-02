«40 دور».. 10 معلومات عن الأبراج الأيقونية الجديدة بكفر الشيخ

أصبحت أبراج العلمين الجديدة أيقونة الجمال في البحر المتوسط، ويحرص الكثيرون على التقاط الصور التذكارية بجوارها، باعتبارها تحفة فنية على شاطئ مدينة العلمين.

والأبراج الأيقونية بُني واحد منها في العاصمة الإدارية، ويعتبر الأطول في أفريقيا، وآخرين في العلمين الجديدة، أما المفاجأة فهي بناء 8 منها في محافظة كفر الشيخ.

اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كشف في تصريحات تلفزيونية للإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، تفاصيل الأبراج الأيقونية بكفر الشيخ.

أبرز المعلومات التي ذكرها محافظ كفر الشيخ عن الأبراج الأيقونية، نرصدها لكم كما يلي:

1- إنشاء هذه الأبراج يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

2- اختارت المحافظة 3 أماكن لـ3 تجمعات سكنية شرق وغرب كفر الشيخ.

3- التجمعات السكنية الجديدة تحتوي على 13 ألف وحدة سكنية.

4- بناء 8 أبراج أيقونية على غرار الموجودة بالعلمين الجديدة.

5- وصل العمل في غرب المدينة بمنطقة تحيا مصر للدور الثالث، وكذلك في شرق المدينة.

6- إنشاء طريق «محور سعد زغلول» ليربط بين التجمعين السكانيين، وذلك لخدمة التجمعات السكانية وربط المجموعات الجديدة شرق المدينة بغربها.

7- التجمعات الجديدة تشمل 162 عمارة بارتفاع 11 دور.

8- الأبراج الأيقونية 8 أبراج، 4 بواقع 30 دورا، ومثلها بارتفاع 40 دورا.

9- إنشاء مراكز تجارية وأماكن إدارية ومجمع لمدرستين دولتين وجامعة للتعليم الفني الدولي، وناد اجتماعي و3 مساجد وأماكن انتظار.

10- يتيح فرص عمل لـ15 ألف، بالاضافة لفرص العمل غير المباشرة.