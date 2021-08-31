بدران يحذر من ظهور تحورات أكثر شدة: التطعيم ضروري ولا غنى عن الكمامة

أشاد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بجهود مصر في إنتاج أكثر من لقاح من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، واصفًا إياها بأنها خطوة حضارية مطلوبة للغاية، كون مصر والعالم ما زالوا في ملحمة الوباء، كما أن فيروس كورونا لم ينته حتى الآن، حيث نفاجأ بمتغيرات ومتحورات جديدة مثل «دلتا» و«دلتا بلس»، ولا نعرف ما يُخبئ لنا الغد والمستقبل، فقد تظهر سلالات جديدة تكون أكثر شراسة، ونفاجأ بجائحة فوق الجائحة.

اللقاحات لا تغني عن الكمامات والإجراءات الاحترازية

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «النيل للأخبار»، أن أسلم شيء يتم عمله الآن هو تلقي اللقاحات طالما تلك الأمصال موجودة ومتوفرة في مصر، كونها تمنع الـ«كوفيد» الشديد والحرج، كما تحول دون الدخول إلى المستشفيات، وتقليل نسبة الوفيات الناتجة عن هذا الفيروس، فاللقاحات تُعد الأمل الأول لنا، فضلًا عن التدابير الاحترازية، مؤكدًا أنه لا يجب أن ننسى أهمية التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس اللعين، سواء قبل حصولنا أو بعد حصولنا على التطعيم، فهو لا يغني أبدًا عن التدابير الوقائية.

لا تنخدعوا بانخفاض وفيات مصر من كورونا .. الحذر مطلوب

ونصح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة بضرورة ارتداء الكمامة، إذ أن مصر سجلت الأسبوع الماضي 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 56% عن الأسبوع السابق له، «دي جائحة رهيبة»، كما أن هناك زيادة في الإصابات والوفيات في العالم أجمع، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُسجل 150 ألف حالة إصابة يوميا، مناشدًا الشعب المصري بعدم الاطمئنان الزائف لقلة أعداد الوفيات في مصر.

الآثار الجانبية الناجمة عن لقاحات كورونا قد تكون «تافهة»

وعن الأعراض الناتجة عن تلقي اللقاح، أوضح استشاري المناعة، أن كل الأدوية الموجودة في الصيدليات لها آثار جانبية، لكن يجب التوزان بين الفوائد والأضرار المحتملة الناتجة عن أي دواء، موضحًا أن الآثار الجانبية المسجلة والناتجة عن التطعيمات إما نادرة أو بسيطة أو تافهة ولا يُعتد بها، كما أن الأضرار الجانبية التي تُصيب الشخص نتيجة الإصابة بكورونا أكثر شراسة من التطعيم نفسه، «الحوامل في مصر لا تتناولن اللقاح ولا توجد دراسات كافية على اللقاحات والحوامل».

دراسات إكلينكية عن فئران حوامل طعموا بلقاحات كورونا

وأكد الدكتور مجدي بدران، أن هناك دراسات اكلينيكية تمت على فئران حوامل مصابين بكورونا، ووجدوا أن التطعيم لهم مفيد جدًا، كما أن المضاعفات التي تنشأ عند الأم الحامل والجنين نتيجة «كوفيد»، أكثر فداحة من الآثار الجانبية الناتجة عن تلقي اللقاحات، لكن في الوقت ذاته يجب أن نتريث حتى تُصدر الدولة قرارًا بإجازة تطعيم السيدات الحوامل، مؤكدًا أن فيروس كورونا خطير للغاية وتسبب في وفاة 4.5 مليون شخص في كوكب الأرض، ولمحاصرة هذا الفيروس اللعين علينا جميعا اللجوء لأخذ التطعيم.

تطعيم الأساتذة والمعلمين يحمي قطاع كبير من الشعب

وتابع: «الأطفال في مصر لا يتم تطعيمهم، لازم فوق الـ 18 سنة، لكن أهم طريقة تمنع انتشار كوفيد في الأطفال هو تطعيم كبار السن، لو طعمت المخالطين لهم والمدرسين واللي بيشتغلوا معاهم، يبقى أنت حميت قطاع كبير من الشعب أنه يجيله كورونا، مهم أوي نطعم الكبار عشان خاطر ولادنا، هنطعم المدرسين عشان خاطر أطفالنا، هنطعم أساتذة الجامعة عشان خاطر طلابنا»، كما يجب الحفاظ على أبنائنا من خطر فيروس كورونا، « لأننا لو سبناهم كدة بدون كمامات أو إجراءات هيسلم على جدته أو جده وينقل الفيروس لهم».