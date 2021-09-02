صراع مع «السرطان».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة ماهر سليم

في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، رحل عن عالمنا الفنان ماهر سليم، بعد صراع لنحو عامين مع مرض السرطان، ففي يوليو الماضى بدأت معاناة الراحل مع مضاعفات المرض الذي انتشر فى الدم، ليدخل أحد مستشفيات الأورام، ويكتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل أصدقائي وأحبابي آسف لعدم الرد على تليفوناتكم، كل عام وأنتم بخير وصحه وسلامه يارب العالمين، أنا محجوز بمستشفى دارالسلام للأورام منذ عشرين يوما، ولاتوجد زيارة لنقص مناعتي، هي ليست كورونا لأني أخذتها وأخذت اللقاح الأول والثاني، المهم لا أريد أزعاجكم».

أسماء ماهر: بابا محتاج دعواتكم

لتعلن بعدها ابنته أسماء ماهر مرضه قائلة: «أنا بابا في المستشفى منذ عشرين يوم ومكنش في ناس كتير تعرف، لكن بابا ما زال في المستشفى حتى الآن ومحتاج دعواتكم».

وبعد أيام من إعلان دخوله المستشفى خرج الراحل من المستشفي ليعود مره أخري في منتصف أغسطس بسبب ارتفاع درجة حرارة جسمه، قائلا: «عدنا بالأمس للمركز السلام للأورام بسبب ارتفاع الحرارة دعواتكم».

لسه فى المستشفى ولما أخرج هقولكم

كما حرص الفنان الراحل قبل أيام من رحيله على طمأنة محبيه «فى منشور جديد» قائلا: «الحمد لله بفضل الله، وبفضل دعواتكم، أنا بخير وبشكركم أحبائي وأصدقائي وأقاربي، على سؤالكم واهتمامكم، انا لسه بالمستشفى، ولما أخرج هقولكم وهيكون التواصل فون فقط. شكراً ليكم».

لتعلن ابنته بعد يوم من المنشور تدهور حالة والدها الصحية قائله: «وبعد ما كان في أمل ان بابا يخرج من المستشفي، هيفضل في المستشفي فتره كمان، الحمدلله دعواتكم»، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة».

وفاة ماهر سليم

وكان الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنان ماهر سليم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأوضح عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن جنازة الفنان ماهر سليم ستقام ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.