بعد طلب موديرنا اعتماد «المعززة» من اللقاح.. معلومات عن الجرعة الـ3

بعد تقدم شركة موديرنا الأمريكية بطلب إلى هيئة الغذاء والدواء الامريكية للحصول على ترخيص لجرعة ثالثة معززة من لقاحها المضاد لفيروس «كورونا»، ورد الهيئة بأنّ لجنة استشارية ستجتمع في 17 سبتمبر لبحث الطلب، وتحديد مدى فعالية إعطاء جرعات إضافية، مع دراسة طلب شركة فايزر لإعطاء هذه الجرعة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً، تستعرض «الوطن»، أهم المعلومات عن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح موديرنا، «بحسب بيان الشركة»، وتصريحات، تيفان بانسل، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي تعهد بأن تظل موديرنا تسبق الفيروس بمسافات.

- الجرعة المعزّزة من لقاح موديرنا تحتوي على 50 ميكروجراما من اللّقاح، ويعد ذلك حوالي 50% من كمية الجرعة الأولى أو الثانية.

- يؤثر اللقاح في الفيروس بالتزامن مع ضعف مستويات الأجسام المضادّة التي تكافح الفيروس بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية

- بعد تلقي الجرعة المعززة تعود كمية الاجسام المضادة إلى مستواها الطبيعي وذلك بالنسبة إلى كافة الفئات العمرية.

- يحدث رد فعل من الأجسام المضادة بعد الجرعة المعززة مشتبه للجرعتين الأوليين

- أجريت اختبارات للجرعة المعززة على ما يقرب من 350 متطوع تلقّوا هذه الجرعة بعد ستّة أشهر من الجرعة الثانية.

يشار إلى أنه من المقرر أن تقوم موديرنا خلال الأيام المقبلة بتقديم بيانات مماثلة عن الجرعة المعززة من اللقاح إلى وكالة الأدوية الأوروبية والهيئات المماثلة في العالم.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلنت في نهاية الشهر الماضي أنّها سوف تعلن بداية من العشرين من الشهر الحالي حملة على نطاق واسع لإعطاء جرعة ثالثة معزّزة من لقاحي «فايزر وموديرنا».