سلمى حايك في عيد ميلادها الـ 54.. من أصول عربية ووصلت للعالمية

اعتبروها من أيقونات الجمال والأنوثة في هوليوود، ومن أشهر نجمات السينما العالمية، التي تربعت على عرش الشهرة والثراء، حيث تقدر ثروتها وزوجها بنحو 6.592 مليار جنيه استرليني، وتحتفل اليوم النجمة سلمى حايك، بعامها الـ 54، حيث ولدت في مثل هذا اليوم 2 سبتمبر من عام 1966بالمكسيك لأب لبناني وهو رجل أعمال يدعى سامي حايك، وأم إسبانية تعمل مغنية بالأوبرا.

في سن مبكرة، انتقلت سلمى حايك، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة، قبل أن تعود مجددًا إلى المكسيك، وتقرر دخول عالم التمثيل واحتراف هذا المجال، حيث بدأت من داخل استديوهات المكسيك في نهاية الثمانينيات، وبعد نجاحها وانتشارها عادت مجددًا إلى أمريكا لدراسة التمثيل.

بدأ سطوع نجومية سلمى حايك، في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، مع الممثل أنطونيو بانديراس من خلال فيلم "Desperado"، ومع جورج كلوني من خلال فيلم "From Dusk Till Dawn"، ثم توالت أدوارها من خلال أفلام "Fools Rush In"، مع ماثيو بيري، أحد نجوم مسلسل "friends"، ومع ويل سميث في فيلم "Wild Wild West"، ومع كيفن سميث، وبن أفليك، ومات ديمون، من خلال فيلم "Dogma".

وفي بدايات عام 2000، قدمت سلمى حايك، عداد من الأفلام منها Time of the Butterflies مع مارك أنتوني، وفيلم Once Upon a Time in Mexico مع أنطونيو بانديراس، وجوني ديب، وقدمت أغنية بعنوان Siente mi amor في نهاية الفيلم.

وفي الوقت الذي تميزت فيه سلمى حايك بالإثارة، قررت أن تقدم نفسها باعتبارها ممثلة كوميدية من خلال فيلم Grown Ups مع أدام ساندلر، وكيفن جيمس، والجزء الثاني لفيلم Grown Ups 2، وفيلم Some Kind of Beautiful، مع بيرس بروسنان والممثلة جيسيكا ألبا.

ولعبت سلمى حايك، دور البطولة لعدد من الأفلام منها، How to Be a Latin Lover مع أوجينيو ديربيز، وفيلم Beatriz at Dinner مع جون ليثغو، وفيلم The Hitman's Bodyguard مع رايان رينولدز، صامويل جاكسون.

عدد من الجوائز حصلت عليها سلمي حايك، منها "إيمي"، وجائزة امرأة العام من مجلة غلامور عام 2001، وحصلت على وسام جوقة الشرف الفرنسي.

تزوجت سلمى حايك من رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا أونري بينو، وأنجبت منه ابنتها فالنتينا بالوما بينو.