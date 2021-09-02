تصدر «ماكو» إيرادات شباك التذاكر يبعد «الإنس والنمس» للمركز الثاني

حقق فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي إيرادات وصلت إلى 456 ألف جنيه، يحتل المرتبة الثانية بعد فيلم «ماكو» الذي تصدر إيرادات شباك التذاكر أمس، بإيرادات وصلت إلى 547 ألف جنيه.

تجمع بطولة فيلم الإنس والنمس مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، عارفة عبد الرسول، بالإضافة إلى بيومي فؤاد وشريف دسوقي.

الأفلام المنافسة لفيلم الإنس والنمس

وجاء فيلم «200 جنيه» في المرتبة الثالثة، وحقق مايقرب من 232 ألف جنيه، وفيلم 200 جنيه من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم إسعاد يونس وليلى علوي وأحمد السقا وأحمد رزق وأحمد السعدني ومي سليم ودينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج محمد أمين.

وحقق فيلم «موسي» مايقرب من 191 ألف جنيه، وهو من إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.

فيلم «العارف» يحقق 167ألف

فيلم «العارف» حقق 167ألف فقط أمس، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، كارمن بصيص، وقد تألق الفنان أحمد فهمي بدور جديد عليه لم يقدمه من قبل، وهو دور الهاكر، الذي يبحث باستمرار عنه الفنان أحمد عز من أجل القبض عليه.

بينما حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون »، مايقرب من 69 ألف، من نوعية الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي الرومانسي الدرامي، ويجمع في بطولته بين الفنان كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، في أول عمل فني يجمع بينهما.

«مش أنا» يتذيل إيرادات دور العرض

فيلم «مش أنا» حقق ما يقرب من 33 ألف جنيه، ليتذيل إيرادات دور العرض، وهو من بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، التي أثارت الجدل مؤخرًا بشأن تبرأها من فيديو كليب الفيلم، الذي ظهرت فيه ببعض المشاهد الرومانسية مع بطل العمل تامر حسني.