حملات نظافة مستمرة في سيوة بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة

لم يمنع لهيب الحر عمال النظافة من أبناء واحة سيوة من عملهم في نظافة شوارع الواحة بأيديهم في عز النار، مقدمين واجب العمل على كل شيء، متسلحين بالعزيمة والتحمل لأقصى درجة، ممسكين المكانس الكبيرة وأدوات النظافة المختلفة يمشطون بها الشوارع وينظفون الطرقات في كل مكان، بهدف أن تكون سيوة نظيفة أما زوارها من المصريين والسياح وهم في طريقهم إلى المناطق الأثرية والسياحية في مختلف الأحياء، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الخميس، في واحة سيوة لتسجل 37 درجة مئوية ورطوبة 28%.

فرق نظافة في أحياء سيوة لتطهير الشوارع

وقال العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن هناك توجيهات من محافظ مطروح بتكثيف الجهود في أعمال النظافة والتجميل بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح ومنها مركز سيوة، ونضع خطة من خلال المركز لتنظيف الشوارع في جميع المناطق والأحياء السكنية بسيوة، من خلال فرق النظافة بمجلس المدينة، كى تمر في أى شارع تجده نظيفا في أى وقت، مع نشر صناديق القمامة في جميع المناطق السكنية والسياحية، وتوعية المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة في الصناديق، وجمعها من خلال السيارات والتخلص منها في المدفن الصحى الآمن طبقا للاشتراطات البيئية، موضحا أن عمال النظافة يقومون بدور كبير في تنظيف الشوارع بالأدوات بأنفسهم، وتطهيرها من المخلفات صباح كل يوم، وخاصة في ميدان السوق، والشوارع الرئيسية بمدخل سيوة، والشوارع المتفرقة في قرية أغورمي، ومنطقة جوبا، لافتا إلى أن أعمال النظافة تستمر بجانب أعمال التجميل يوميا حفاظا على المظهر الجمالي للواحة، والبيئة والصحة العامة للمواطنين والزائرين.

أشهر المناطق السكنية والسياحية في سيوة

وتتميز سيوة بوجود العديد من المناطق السياحية التى تجذب السياح والمصريين من زائرى سيوة، ولذلك يجرى تنظيفها والاهتمام بها بشكل أكبر من المعتاد، ومن أهم مناطقها شالى السياحية ومنطقة جبل الموتى، وجبل الدكرور، ومعبد آمون، بالإضافة إلى مناطق سكنية ومنها منطقة أغورمى، وأبوبكر الصديق، والرمل.