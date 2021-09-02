جامعة سوهاج تتجه للتحول الرقمي عبر «zad»: مقررات الدراسة أون لاين

ناقش الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، متطلبات المرحلة الحالية لتفعيل المنصة التعليمية، التي تعتبر خطوة أساسية للتحول الرقمي الذي تنشده الجامعة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لبناء مصر الرقمية، وتحسين العمل في كل المؤسسات بالاعتماد على التكنولوجيا في تقديم كل الخدمات، تستعد جامعة سوهاج لتفعيل برنامج «زاد zad» للتعليم الإلكتروني.

الاجتماع يناقش سبل تفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر «Zad»

حضر الاجتماع الدكتور حازم المشنب، عميد كلية العلوم، والدكتور محمد حشمت، المدير التنفيذي لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور أحمد مسعود، مدير تطبيقات نظم المعلومات الإدارية mis، والمهندس هيثم أبوضيف، المدير التنفيذي لشركة zad، والدكتور محمد أبو الحسن مدير وحدة التدريب، والدكتور خلف همام وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء فريق عمل نظم المعلومات الإدارية mis بالجامعة.

اجتماع لوضع تصور نهائي لرفع المقررات الدراسية بصورة إلكترونية

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج إنَّ الاجتماع ناقش سبل تفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر المنصة الإلكترونية «Zad»، لتغطي كل الكليات والمباني الإدارية بالجامعة بصورة كاملة، موضحاً أنَّ التحول إلى الإدارة الإلكترونية والتخلي عن أساليب العمل بالإدارة التقليدية، يعد طفرة نوعية تسهم بشكل كبير في تجويد الخدمات التعليمية المقدمة للمجتمع الداخلي والخارجي للجامعة.

ودعا إلى عقد اجتماع موسع مع عمداء الكليات ومسؤولي وحدة «IT»، بجميع الكليات لوضع التصور النهائي لرفع المقررات الدراسية بصورة إلكترونية على المنصة التعليمية «Zad»، وإتاحتها أمام المستخدمين، وتحديد الصلاحيات الخاصة بكل فئة من مستخدمي المنصة التعليمية.