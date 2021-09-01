4 مقار جديدة لتطعيم منتسبي جامعة سوهاج بلقاح كورونا

طالب الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، منتسبي الجامعة بضرورة تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكداََ أنه لن يُسمح بدخول الجامعة إلا لمن تلقى التطعيم.

وأوضح «عبد الخالق» أن الجامعة تواصل تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال توفير الكميات اللازمة من اللقاحات لتطعيم جميع منتسبي الجامعة، بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، مشيرًا إلى أنه حفاظاً على صحة وسلامة القائمين على العملية التعليمية بالجامعة، وُضعت عدة إجراءات مكثفة لإنهاء عملية تلقي اللقاح قبل بداية العام الدراسي 2021 / 2022.

وأضاف «عبد الخالق»، أنه تمت إضافة 4 مقرات لاستقبال منتسبي الجامعة لتلقي لقاح كورونا، ليصبح داخل الجامعة 5 مقرات للتطعيم، مشيرًا إلى أن كل مقر يشمل 3 حجرات، ومكانا للانتظار، وثانيا للمشورة والتسجيل، وثالثا للتطعيم، ويضم كل منها طبيبا وصيدليا و3 ممرضات ومشرف تمريض، إضافة إلى 2 من مسؤولي إدخال البيانات، لتسليم وتسلم الطعوم، وأيضاً ثلاجة لحفظها وجهاز كمبيوتر للإدخال.

تنفيذ خطة وقائية لحماية منتسبي الجامعة من فيروس كورونا

وأكد «عبد الخالق» أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للمحافظة على صحة وسلامة جميع منتسبيها من خلال المساهمة فى توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان، تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحماية كافة المواطنين والحفاظ على سلامتهم .

وكلف رئيس الجامعة مسؤولي الإدارة الطبية، وكليتي الصيدلة والتمريض بتوفير الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض اللازمين وتوزيعهم على تلك المقرات، إضافة إلى تكليف إدارة رعاية الشباب المركزية والتنظيم والإدارة بتوفير فريق عمل لإدخال البيانات، موجهاً كل مسؤول بمتابعة سير انتظام العمل داخل المقرات لحظة بلحظة، لافتاً إلى أنه سيتم تدريب أطباء المشورة ومسؤولي إدخال البيانات والتسجيل من قبل وزارة الصحة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، رئيس حملة تطعيم منتسبي الجامعة، أن النقاط الخمس تشمل المدينة الجامعية، مقر رعاية الشباب بمبنى الأنشطة الطلابية، ومركز التدريب بمبنى الأنشطة الطلابية، ومقر المراقبة الطبية بمبنى (ج)، وأخيرًا مبنى كلية الصيدلة.