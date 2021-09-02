تفاصيل قروض التعليم بـ4 بنوك.. تصل قيمته لـ300 ألف جنيه

مع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2021، وفتح باب تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية، يبدأ كثير من الطلاب البحث عن تفاصيل قروض التعليم في مختلف البنوك، لدفع المصروفات الجامعية سواء لجامعات خاصة أو حكومية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل قروض التعليم في عدد من البنوك المختلفة، وفق خدمة عملاء البنوك، كالتالي:

قرض التعليم من البنك التجاري الدولي CIB

- تصل قيمة قرض التعليم إلى 150 ألف جنيه.

- يمنح البنك التجاري الدولي لعملائه مرونة في السداد على فترات تصل إلى 12 شهرًا حتى 96 شهرًا (8 سنوات).

- يمنح البنك لعملائه فائدة تتراوح بين 14.5% وحتى 17.5% متناقصة.

- خصم 50% على المصاريف الإدارية.

- يمنح البنك لعملائه وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.

- يمكن للعميل الحصول على الموافقة خلال 48 ساعة.

قرض التعليم من بنك مصر

- يمكن الحصول على قرض التعليم من بنك مصر حال تعهد جهة العمل بتحويل الراتب.

- تصل قيمة القرض إلى 300 ألف جنيه.

- يمنح البنك فترة سداد من 12 شهرًا وتصل إلى 84 شهرًا.

- تصل قيمة القرض إلى 100% من قيمة المصروفات.

- تصل نسبة الفائدة إلى 15.5% متناقصة سنويًا.

قرض التعليم من بنك القاهرة

- قيمة قرض التعليم في بنك القاهرة من 15 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه للجامعات، و50 ألف جنيه للمدارس.

- يصل تمويل بنك القاهرة إلى 90% من قيمة المصاريف الدراسية.

- تصل فترة سداد قرض التعليم في بنك القاهرة إلى 12 شهرًا.

- تصل الفائدة إلى 18.5% متناقصة سنويًا.

قرض التعليم من بنك فيصل الإسلامي

- تصل قيمة التمويل في بنك فيصل الإسلامي إلى 300 ألف جنيه.

- تصل فترة السداد إلى 3 سنوات (36 شهرًا).

- تصل نسبة الفائدة إلى 16% متناقصة حال تحويل الراتب.