قطع المياه عن نبروه بالدقهلية لمدة 4 ساعات لأعمال صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيامها اليوم، بأعمال صيانة على خط مياه شرب رئيسي قطر 10 بوصات اسبستوس، أمام نادي الزراعيين بمدينة نبروه، لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا، والأمر الذي سيستدعي تخفيض ضغوط، وقطع مياه الشرب عن بعض المناطق.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في نبروه

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأن المناطق المتأثر بقطع المياه هي كلًا من: كفر بهوت، والعزب التابعة لها، والمستشفى المركزي بنبروه.

توفير احتياجات المواطنين

وأهابت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.