الحكومة تنفي إهدار مليارات الجنيهات على «تأهيل الترع»: نعمل وفق خطة

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الموارد المائية والري، لتوضيح ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعماله، حيث أكدت أنّه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعماله.

مشروع تأهيل الترع يحقق عدالة توزيع المياه بين الأراضي الزراعية

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري، في بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ المشروع أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية وحل مشاكل المزارعين، من خلال توصيل مياه الري لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة، وبما يحقق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، فضلا عن خفض تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دوري من الترع، إضافة للمردود البيئي والجمالي، والحفاظ على الصحة العامة.

وشددت الوزارة، على أنّه يتم تنفيذ أعمال المشروع وفقا لخطة استراتيجية متكاملة وموحدة على مستوى محافظات الجمهورية كافة، بالمتابعة والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وتحت إشراف المعاهد البحثية والقطاعات الفنية التابعة للوزارة، لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل الاشتراطات والمعايير الفنية.

مستهدف تأهيل نحو 20 ألف كم من الترع على مستوى محافظات الجمهورية على مرحلتين

وفي سياق متصل، فمن المستهدف تأهيل نحو 20 ألف كم من الترع على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة على مرحلتين، وجرى الانتهاء من تأهيل أكثر من 2374 كم من الترع حتى الآن، وجارٍ العمل في ترع بأطوال 6197 كم، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 434 كم، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل إلى 9005 كم حتى الآن.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).