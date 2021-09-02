صرف 22.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 5958 شابا بالقاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة، عيّنت 5958 شابا، منهم 48 من ذوي الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 15732 شابا، واستخراج 1342 شهادة قياس مستوى المهارة، و1381 رخصة مزاولة الحرفة.

صرف 147 منحة مولود جديد بإجمالي 296 ألف جنيه

وأشار وزير القوى العاملة في بيان عنه، إلى أنّه مجال العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منحا لرعاية تلك الفئة اجتماعيا واقتصاديا، تمثلت في 147 منحة مولود جديد بإجمالي 296 ألف جنيه، 34 منحة زواج بمبلغ 102 ألف جنيه، 17 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 34 ألف جنيه، 6 منح وفاة عمال بمبلغ 60 ألف جنيه، صرف 27 ألف جنيه لعمل 9 عمليات جراحية لـ9 عمال، فضلا عن صرف 8 آلاف جنيه باقي منحة وفاة أحد العمال المسجلين، والانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك بإجمالي 22 مليونا و99 ألف جنيه لـ44190 عامل مسجل، ليصل إجمالي ما تم صرفه 22 مليونا و625 ألف جنيه.

استخراج 197 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب

وأشار الوزير إلى أنّ المديرية استخرجت في مجال تراخيص عمل الأجانب، 197 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ100 أجنبي وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، أنّ المديرية تلقت 909 شكاوى، منها 120 شكوى تم تسويتها وديا، وتم إحالة 249 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، والتحفظ 73 شكوى، وإحالة 20 شكاوى لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقى 447 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي، انتهت المديرية من التفتيش على 198 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 223 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث 148 شكوى وتسويتها بالكامل وديا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية جرى التفتيش على 199 منشأة، وإعادة التفتيش على 416 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 225 محضر سلامة وصحة مهنية و3 حالات غلق إداري، وبحث 8 شكاوى، وعقد 8 ندوات توعية.