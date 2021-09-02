المنيا تعلن جدول تلقي لقاحات كورونا بعد اشتراطه لدخول الحرم الجامعي

أعلنت جامعة المنيا، جدول تطعيمات طلابها بجميع الكليات الـ20، ضد فيروس كورونا المستجد، وأكدت أن تلقي اللقاح سيكون شرطا أساسيا لدخول الحرم الجامعي للعام الدراسي 2021-2022، على أن يتم تطعيم الطلاب الجدد «الفرق الأولي» باللقاح خلال فترة الكشف الطبي.

وتبدأ حملة تطعيمات طلاب جامعة المنيا بلقاح فيروس كورونا، اعتبارا من يوم 5 وحتي 30 من شهر سبتمبر الجاري، تنفيذا للمبادرة الرئاسية لتطعيم المجتمع الجامعي.

وطالبت إدارة الجامعة طلابها بجميع الكليات الـ20 التسجيل على الموقع الخاص بتلقى اللقاح واختيار «إدارة جامعة المنيا»، ثم التوجه إلى مكان تلقى اللقاح المخصص بالكليات، كما وضعت إدارة جامعة المنيا جدولا زمنيا وخصصت أياما للتطعيم لكل فرقة دراسية وفقا للترتيب الأبجدي لطلاب كل الفرق.

أماكن تلقى لقاح كورونا بجامعة المنيا

وخصصت الجامعة 10 نقاط لتلقي اللقاح بجميع الكليات وهي: مستشفي الكبد مخصصة للعاملين بالإدارات العامة بالجامعة، طب الأسنان لطب الأسنان والطب البيطري، الهندسة لطلاب الهندسة، التربية النوعية لطلاب التربية النوعية والتربية للطفولة، السياحة والفنادق لطلاب السياحة والفنادق والتربية الفنية والطب البشري، الزراعة لطلاب الزراعة ودار العلوم، العلوم لطلاب العلوم والحاسبات والصيدلة، التمريض لطلاب التمريض والتربية والفنون، التربية الرياضية لطلاب التربية الرياضية والألسن والحقوق.

كما وضعت الجامعة جدولا زمنيا لتلقي اللقاح بحسب الترتيب الأبجدي ويتضمن الأيام من 5 إلي 9 سبتمبر لطلاب الفرقة الثانية بجميع الكليات، والفرقة الأولي لكليتي الفنون والهندسة.

والأيام من 19 وحتى 23 سبتمبر لطلاب الفرقة الرابعة بجميع الكليات والثالثة لكليتي الفنون والهندسة.

والأيام من 26 وحتى 30 سبتمبر لطلاب الفرقة الخامسة بجميع الكليات والرابعة لطلاب كليتي الفنون والهندسة.

أما بالنسبة للطلاب الجدد فسيتلقون التطعيم باللقاح خلال فترة الكشف الطبي، حيث شددت إدارة الجامعة أنه لن يسمح لأي طالب بالدخول لحرمها دون تلقى اللقاح بدءا من العام الدراسي 2021-2022.