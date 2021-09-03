غدا.. 160 ألف طالب يبدأون امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الثاني، بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك نحو 160 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الدور الثاني، صباح غد السبت الموافق 4 سبتمبر الجاري، موضحة أن جميع اللجان الامتحانية، ستكون معقمة تماما ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

التربية والتعليم: تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 دور ثان ضد كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021 دور ثان، ستبدأ غدا السبت، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما أن جميع الأسئلة ستكون مثل امتحانات الدور الأول، وأن الامتحانات ستكون الإجابات عبر البابل شيت، موضحا أن الوزارة عازمة على تسيير امتحانات الملاحق بشكل منضبط، دون حدوث أى مشكلات أو معوقات.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2021 دور ثان ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم

وأوضح «شوقي»، في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يحق لطلاب الثانوية العامة دخول امتحانات الدور الثاني بالكتاب المدرسي، منوها إلى أن هناك تعليمات مشددة على جميع مراقبي امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، بضرورة مواجهة الغش، وعدم السماح لأى طالب بالغش، علاوة على أن هناك فريق عمل لمكافحة الغش الإلكتروني، بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، سيتابع سير العملية الامتحانية، لضبط الطلاب الغشاشين، مؤكدا أن أوراق إجابات امتحانات الدور الثاني سيتم تصحيحها إلكترونيا أيضا، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب الأخطاء.

وزير التعليم: تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 دور ثان إلكترونيا

وترصد «الوطن» في السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 دور ثان، وهي كالتالى:

1- عقد امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 4 سبتمبر الجاري.

2- عقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد 5 سبتمبر.

3- عقد امتحان «الجبر والهندسة الفراغية» يوم الاثنين 6 سبتمبر.

4- عقد امتحان الفيزياء والتاريخ يوم الثلاثاء 7 سبتمبر.

5- عقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر.

6- عقد امتحان «الديناميكا» يوم الخميس 9 سبتمبر.

7- عقد امتحانا الكيمياء والجغرافيا يوم السبت الموافق 11 سبتمبر.

8- عقد امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية و«التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع يوم الأحد 12 سبتمبر.

9- عقد امتحان الأحياء و«الإستاتيكا» والفلسفة والمنطق يوم الاثنين 13 سبتمبر.

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، كالتالى:

1- عقد امتحان مقاييس المفاهيم في اللغة الإنجليزية يوم السبت 4 سبتمبر.

2- عقد امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة الإنجليزية يوم الأحد 5 سبتمبر.

3- عقد امتحان مقاييس الفهم في اللغة العربية واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة العربية يوم الاثنين 6 سبتمبر.

4- عقد امتحان مقاييس المفاهيم في الرياضيات التطبيقية وامتحان مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا يوم الثلاثاء 7 سبتمبر.

5- عقد امتحان مقاييس المفاهيم في اللغة الأجنبية الثانية وامتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء 8 سبتمبر.

6- عقد امتحان مقاييس المفاهيم في الكيمياء يوم الخميس 9 سبتمبر.

7- عقد امتحان مقاييس المفاهيم في الفيزياء يوم السبت 11 سبتمبر.

8- عقد اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الرياضيات وامتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الأحياء والجيولوجيا يوم الأحد 12 سبتمبر.

9- عقد امتحان مقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة وامتحان مقاييس المفاهيم في الأحياء يوم الاثنين 13 سبتمبر.

10- عقد امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء يوم الثلاثاء 14 سبتمبر.