للحفاظ على أجهزتك.. طريقة حل مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء

في كثير من الأحيان، يتعرض العديد من المواطنين إلى موقف تكرار انقطاع الكهرباء بشكل دائم، ما يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل، نتيجة تكرار الانقطاع وعودته بشكل مفاجئ، الأمر الذي يجعل المستهلك يبحث عن حل لتلك المشكلة حتى يتجنب تكرار انقطاع الكهرباء كثيرا، وفي حالة حدوث ذلك، يجب أن يقوم المستهلك بإبلاغ شركة الكهرباء لحل تلك المشكلة.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات حل مشكلة انقطاع الكهرباء، والحالات التي يجب إبلاغ شركة الكهرباء بها، وفق الصفحة الرسمية لـ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع «فيس بوك»، كالتالي:

خطوات حل مشكلة انقطاع الكهرباء بشكل متكرر

- يقوم المستهلك المتضرر من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر بالاتصال بشركة الكهرباء التابع لها.

- تقوم الشركة بعد ذلك بإجراء معاينة فنية للخط التابع له المستهلك.

- في حالة وجود أي مشكلات من التي تؤثر على التيار الكهربائي، يتم تغيير قاعدة مصهر وطرف كابل قطاع 3×240+120مم2، لداخل الكشك المغذي للعقار بقياس الجهد 218 فولتا.

- ثم بعد ذلك يتم التواصل مع الشاكي لإبلاغه بما تم في الشكوى.

حالات لابد من إبلاغ شركة الكهرباء بها

يعمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المستهلك مرفق الكهرباء بجميع القواعد المنظمة لحقوق وواجبات المشترك، ووضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الحالات التي يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء عليها، وهى كالآتي:

1- في حالة حدوث عطل أو ماس في العداد.

2- في حالة زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

3- فى حالة تغيير نوع النشاط من منزلى إلى تجارى أو العكس، حتى لا يتعرض المستهلك للمسائلة القانونية.