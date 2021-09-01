بعد زيادة شكاوى ارتفاع الفاتورة.. خطوات تساعدك على توفير الكهرباء

على مدار الشهور القليلة الماضية، وخصوصا مع بدء فصل الصيف، ازدادت الشكاوى الخاصة بالمواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء المنزلية للعدادت التقليدية، كما ازدادت شكاوى أصحاب العدادت التقليدية أيضا من نفاد قيمة الكارت بشكل سريع، بالرغم من أن نفس قيمة الكارت كانت تظل على مدار الشهر بأكملة، إلا أنها أصبحت تنفد بعد أسبوع فقط.

ويأتي فصل الصيف ويحرص الكثيرون على استخدام مكيف الهواء رغبة منهم في تلطيف درجة حرارة الغرفة أو الوحدة السكنية، ما يؤدي إلى استخدام الكهرباء بشكل أكبر من المعتاد، ويؤدي إلى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عددا من الخطوات التي تساعد على توفير الكهرباء في المنزل، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع «فيس بوك»، كالتالي:

خطوات تساعدك على توفير الكهرباء في المنزل

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تقديم بعض النصائح لتوفير الكهرباء لربات المنازل لمساعدتهن في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك، وينصح الجهاز عند استخدام المكواة باتباع الخطوات التالية:

- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً، لأن استهلاك الكهرباء كل أسبوع سيكون أوفر من الاستهلاك يومياً.

- يجب أن يبدأ الراغب في كي الملابس، بالجينز والملابس التي تتطلب حرارة عالية، ثم الملابس القطنية، وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تتطلب حرارة عالية.

- استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

- إيقاف هذه الأجهزة عند عدم الاستخدام مثل الحاسوب واللاب توب والتلفاز والمكواة والميكروويف وشاحن الموبايل.

طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه، كالتالي:

- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسبا لاحتياجاتك اليومية، واختر النوع الموفّر للطاقة.

- نظف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه.

يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

- لا بد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.