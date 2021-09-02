لحاجزي «سكن لكل المصريين 2».. خطوات تصحيح البيانات إلكترونيا بعد إرسالها

يرغب عدد من حاجزي شقق «سكن لكل المصريين 2»، عقب شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، ورفع البيانات والأوراق المطلوبة للحجز، إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، مراجعة البيانات التى سجلوها على الموقع، ومراجعتها وتصحيح البيانات فى حال إدخال بعضها بشكل غير صحيح، لنجاح عملية التسجيل، ومن ثم يكون هناك فرصة للفوز بالوحدات السكنية المطروحة.

الإسكان تسمح بتصحيح البيانات

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إمكانية تصحيح البيانات إلكترونيا، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للصندوق، واتباع عدد من الخطوات.

وترصد السطور التالية، خطوات تصحيح البيانات إلكترونيا على موقع الإسكان الاجتماعى، لحاجزي شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

خطوات تصحيح البيانات إلكترونيا على موقع الإسكان الاجتماعى

1- على المواطن الذي يرغب في تصحيح بياناته، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من خلال (هذا الرابط).

2- الضغط على زر «الطلبات» بمركز خدمة المواطنين.

3- اختيار «طلب تصحيح البيانات»، ثم يتم تحديد نوع البيان المطلوب تصحيحه.

4- هناك ثلاث اختيارات لتعديل المطلوب الأول: طلب تعديل المدينة/ المركز «طبقا لاستمارة الحجز»، والثاني: طلب تصحيح اسم صاحب الطلب الأصلي «طبقا لبيانات الرقم القومي»، والثالث: طلب تصحيح اسم الزوج /الزوجة «طبقا لبيانات الرقم القومي».

5- يطلع المواطن بعد ذلك على الشروط والأحكام للطلب.

6- ثم يسجل البيانات الصحيحة.

7- ثم يكتب محتوى الطلب ورفع المستند/ المستندات الدالة على صحة البيانات بملف واحد بصيغة (pdf).

8- ثم يقوم المواطن بالضغط على زر إرسال الطلب.

9- يمكن للعميل متابعة حالة الطلب الذي تقدم به، من خلال قيام النظام الآلي الداخلي بالصندوق، بإرسال رسائل نصية (SMS) على رقم الهاتف، الذي قام المواطن بتسجيله على البوابة الإلكترونية عند تسجيل حسابه الخاص.

10- تتضمن الرسالة موقف طلب العميل بعد دراسته من جانب موظفي الصندوق، كما أن المواطن يمكنه التعرف على حالة الطلب من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية مباشرة.