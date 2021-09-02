قبل إغلاق الحجز.. اعرف أماكن وشروط وأسعار شقق «سكن لكل المصريين»

ينتهي حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» في التاسع من الشهر الجاري، وذلك وفقًا لوزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويستمر سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد حتى يوم الخميس المقبل، وهو اليوم الأخير لحجز شقق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن.

وترصد السطور التالية، التفاصيل الكاملة لشقق سكن لكل المصريين 2، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

سعر كراسة شروط

- لمحدودي الدخل: 125 جنيهًا، إلى جانب المصروفات الإدارية، وسداد مقدم جدية الحجز، بقيمة 10% من ثمن الوحدة السكنية.

- لمتوسطي الدخل: 150 جنيهًا، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، وسداد مقدم الحجز، وقيمته 15 % من ثمن الوحدة السكنية.

الأسعار

- لمحدودي الدخل: ما بين 164 و310 آلاف جنيه.

- لمتوسطي الدخل: بين 471 و950 ألف جنيه.

المساحة

- لمحدودي الدخل: تتراوح ما بين 75 م2 و90 م2، إضافة إلى طرح وحدات أخرى، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبأسعار تتراوح ما بين 640 و900 ألف جنيه.

- لمتوسطي الدخل: تتراوح ما بين 100م2 إلى 120 م2.

حدود الدخل

- لمحدودي الدخل: يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهريًا، فيما يكون الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة 72 ألف جنيه بما يعادل 6 آلاف جنيه شهريًا.

- لمتوسطي الدخل: يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا، و168 ألف جنيه سنويًا للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهريًا.

الأماكن

- لمحدودي ومتوسطي الدخل، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

- لمتوسطي الدخل، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).