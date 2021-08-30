الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي "جوجل"، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة، عن كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفر وسائل تواصل عدة، كي يستطيع المواطنون الحاجزون، أو الراغبون في الحجز، من التواصل مع الصندوق، والاستعلام عن الشقق المطروحة، ومنها الاستعلام عن طريق إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تتضمن الرقم القومي من خلال الأرقام التالية: 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كل البيانات المطلوبة.

وترصد السطور التالية، خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

1- الدخول على رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، من خلال هذا الرابط.

2- الدخول على الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

3- كتابة الرقم القومي الخاص بالعميل المكون من 14 رقمًا لطلب الاستعلام عن الشقة.

4- إدخال كل البيانات المطلوبة.

5- الضغط على خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى.

6- الضغط على زر تسجيل الدخول.

شقق الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة

حيث اعتادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على طرح وحدات سكنية عدة، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وذلك للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

ويتم تسليم الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، للعملاء الفائزين بها، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.