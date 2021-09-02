وصول جثمان ماهر سليم إلى مسجد السيدة نفسية بالقاهرة

وصل «منذ قليل»، جثمان الفنان الراحل ماهر سليم، إلى مسجد السيدة نفسية بالقاهرة، لإقامة صلاة الجنازة وتشيع الجثمان إلى مثواه الأخير، وذلك بحضور الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية.

وتوفي الفنان ماهر سليم اليوم الخميس، بعد صراع من المرض داخل أحد مستشفيات دار السلام.

أهم أعمال الفنان الراحل ماهر سليم

يُذكر أنَّ سليم شارك في العديد من الأعمال الفنية أبزرهم دور«زيكا»، في مسلسل الأطفال «بوجي وطمطم»، وآخر أعماله قبل الرحيل هو فيلم «وقفة رجالة»، أمام ماجد الكدواني وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي.

عدة مناصب إدارية بالمسرح

وشغل الفنان الراحل ماهر سليم، العديد من المناصب الإدارية بالمسرح منها: نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مديرًا عامًا لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفني للمسرح عام 2013.

وتولى سليم أيضا العديد من المناصب الأخرى منها: مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة في مارس عام 2013.