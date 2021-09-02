بـ150 عملا في السينما والدراما.. الفنان ماهر سليم يدخل قلوب جمهوره

بأكثر من 150 عملا سينمائيا وتلفزيونيا بالإضافة إلى المشاركة في عدد كبير من الأعمال المسرحية، ترك الفنان ماهر سليم، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميٍس، إرثا فنيا كبيرا، استطاع من خلاله أن يدخل قلوب جمهوره ويحقق قاعدة جماهيرية عريضه.

وفى سطور تستعرض «الوطن» أبرز الأعمال السينمائية والدرامية التي قدمها الفنان الراحل ماهر سليم، المقرر أن يشيع جثمانه اليوم من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الخير:

آخر أعمال الفنان ماهر سليم في السينما

في مجال السنيما، قدم الفنان ماهر سليم أخر أعماله فى فيلم «وقفة رجالة» عام 2021، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، بطولة ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، محمد سلام، شريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد الجندي، وتأليف هيثم دبور.

شارك ماهر سليم في فيلم «حظر تجول» عام 2020، من إخراج وتأليف أمير رمسيس، بطولة الهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، كامل الباشا، عارفة الرسول.

قدم فيلم «جريمة الايموبيليا»، عام 2018، والذي كان من إخراج وتأليف خالد الحجر، بطولة طارق عبد العزيز، هاني عادل، ناهد السباعي، عزة الحسيني، أحمد عبد الله محمود، دعاء طعيمة.

وشارك سليم في فيلم «خلاويص»، الذي عرض في عام 2018، بطولة أحمد عيد، أيتن عامر، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، محمد حاتم، محسن منصور، من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف لؤي سعيد.

أعمال ماهر سليم فى الدراما

يعد مسلسل «إلا أنا»، آخر أعمال ماهر سليم الدرامية، والذي عرض في عام 2020، من إخراج محمد أسامة، وتأليف يسري الفخراني، وشارك في تقديم هذا العمل العديد من النجوم مثل وفاء عامر، أروي جودة، حنان مطاوع، شيري عادل، كندة علوش، جميلة عوض.

شارك سليم في مسلسل «بخط الإيد»، الذي عرض في 2020، من إخراج شيرين عادل، وتأليف هالة الزغندي، وشارك به العديد من الممثلين منهم أحمد رزق، سوسن بدر، إيمان العاصي، ميرنا نور الدين، خالد كمال، محمد حاتم.

كما شارك في مسلسل «رجالة البيت» عام 2020، كضيف شرف، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار، وشارك به العديد من النجوم مثل أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، دينا محسن، لطفي لبيب، محمد جمعة.

كما شارك في مسلسل «فرصة تانية»، عام 2020، من إخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفي جمال هشام، وشارك في بطولة العمل العديد من النجوم منهم ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، وعدد آخر من النجوم.

وله مشاركة أيضا في مسلسل «لما كنا صغيرين»، الذي عرض في 2020، من إخراج محمد علي، وتأليف أيمن سلامة، ويضم العديد من النجوم منهم: محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي.