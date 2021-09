بإشادات نقدية.. 5 دقائق تصفيق لفيلم افتتاح مهرجان فينيسيا

حظى فيلم «Parallel Mothers» للمخرج بيدرو ألمودوفار باحتفاء كبير في افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث تلقى مخرج الفيلم وبطلته بينيلوبي كروز تصفيقا حارا استمر لقرابة الـ5 دقائق بعد عرض الفيلم مباشرة في «سالا جراندي».

وتم رصد حفاظ النجمة بينيلوبي كروز، والمخرج الأسباني، بيدرو ألمودوفار، على الإجراءات الاحترازية، حيث أرتديا أقنعة الوجه طوال فترة تواجدهم داخل القاعة، كما لم يلمسا أغطية وجوههما خلال موجة التصفيق، لكن كروز قامت بتقبيل المخرج الكبير وقبضت على ذراعه في لفتة من المودة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

Penelope Cruz and Pedro Almodovar receive a 5-minute standing ovation for ‘Parallel Mothers,’ the opening night movie at #VeniceFilmFestival. Notice how they kept their masks on for the entire movie, even through the applause! #Venezia78 pic.twitter.com/48RmUtyEPI