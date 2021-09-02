بإشادات نقدية.. 5 دقائق تصفيق لفيلم افتتاح مهرجان فينيسيا

حظى فيلم «Parallel Mothers» للمخرج بيدرو ألمودوفار باحتفاء كبير في افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث تلقى مخرج الفيلم وبطلته بينيلوبي كروز تصفيقا حارا استمر لقرابة الـ5 دقائق بعد عرض الفيلم مباشرة في «سالا جراندي».

عدم لمس «أغطية الوجه»

وتم رصد حفاظ النجمة بينيلوبي كروز، والمخرج الأسباني، بيدرو ألمودوفار، على الإجراءات الاحترازية، حيث أرتديا أقنعة الوجه طوال فترة تواجدهم داخل القاعة، كما لم يلمسا أغطية وجوههما خلال موجة التصفيق، لكن كروز قامت بتقبيل المخرج الكبير وقبضت على ذراعه في لفتة من المودة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تصفيق حاد لفيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

Penelope Cruz and Pedro Almodovar receive a 5-minute standing ovation for ‘Parallel Mothers,’ the opening night movie at #VeniceFilmFestival. Notice how they kept their masks on for the entire movie, even through the applause! #Venezia78 pic.twitter.com/48RmUtyEPI — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 1, 2021

ويعتبر فيلم «Madres Paralelas»، التعاون السابع بين «ألمودوفار وكروز»، وتلعب الممثلة دور «جانيس»، وهي مصورة أزياء ناجحة تجد نفسها تتعامل مع معضلة أخلاقية بعد أن أصبحت أماً، بينما حظى الفيلم بإشادات نقدية إيجابية بعد العرض الأول للفيلم مساء أمس.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية في 24 ديسمبر المقبل.

تفاصيل افتتاح فينيسيا السينمائي

بدأت فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي السنوي الـ78 ببعض التغييرات، بعد أن رسخ مكانته بالفعل كأكبر تجمع سينمائي في العالم، وواصل المهرجان الالتزام بالقواعد الصارمة للوقاية من كورونا، بما في ذلك المطالبة بإثبات التطعيم من الحضور، والحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الالتزام بالقناعات الواقية.

بدأت الأمسية بكلمة قصيرة من رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، المخرج الكوري الجنوبي، بونج جون، قائلا: «نعتقد جميعًا أن كوفيد سينتهي قريبًا.. لكن السينما ستظل إلى الأبد».

وحصل الممثل الإيطالي روبرتو بينيني على الأسد الذهبي، جائزة الإنجاز المهني للمهرجان، والتي قدمتها له الممثلة جين كامبيون.