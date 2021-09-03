حظك اليوم برج الحمل الجمعة 3-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل عاشق من الطراز الأول، وبداخله طاقات كامنة من الحب مما يجذب الناس إليه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون مثابرا إذا أردت حلا للمشاكل.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

فينوس وعطارد بمواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالغليان.. يجب أن تحافظ على توازنك النفسي كي لا تصنع أعداء.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.