حظك اليوم برج الحمل الخميس 2-9-2021 مهنيا وعاطفيا

إمرأة برج الحمل لديها شخصية قوية ونشيطة وتمتلك صفات القائد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في مربع برجك وتنصحك الأفلاك بأن تكون واقعيا ولا تكن كثير الطلب في معاملاتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

فينوس وعطارد في مواجهة برجك.. قد تشتد حساسيتك وعليك أن تأخذ الأمور ببساطة.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.