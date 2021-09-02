جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين لحجز لقاح كورونا، وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إنَّ حجز اللقاح يتمّ من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، مؤكّدة أنَّها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا وأي جهة أخرى ستروّج بأنَّها تطعم بلقاح كورونا سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها، مطمئنة المواطنين بشأن فعالية وأمان لقاحات كورونا.

خطوات تسجيل لقاح كورونا

واستعرضت وزارة الصحة، خطوات حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية والتي جاءت كالتالي:

- أولًا: على المواطن الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة للتطعيم.

- إدخال البيانات المطلوبة من الاسم الرباعي و الرقم القومي والهاتف المحمول وتحميل التاريخ المرضي -إن وجد- للراغب في عملية التطعيم.

- استكمال البيانات بعد استيلام رسالة من الوزارة للتحقق والبيانات تتضمن اختيار مكان التطعيم الاقرب للراغب فى التطعيم.

- ثم بعد ذلك ترسل الوزارة رسالة تفيد بمكان وموعد التطعيم.

رسوم استخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا

وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، أكدت الوزارة ان جميع لقاحات كورونا فعالة وامنه والاعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وحكة موضع التطعيم واحمرار مكان التطعيم والام فى الكتف، مشيرة الى ان هذه الاعراض تزول في غضون يومين ولا تحتاج الى الطبي أو القلق أو التوتر.

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات تطعيم كورونا المؤمنة، وقالت 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، وأكدت أن هذه الشهادات لن يتم الحصول عليها الا بعد الحصول على لقاح كورونا من خلال الوزارة سواء جرعتين او جرعة واحدة ان كان لقاح جونسون اند جونسون، وكشفت الوزارة عن تخصيص 126 مركز على مستوى محافظات الجمهورية لاستخراج شهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا.