كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021.. منها «الزراعة والتمريض»

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وانخفاض مجاميع الطلاب، بدأ أولياء الأمور فى البحث عن كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021، والتي أعلنت عن حدها الأدنى بعدد من الجامعات الخاصة والأهلية، في مؤتمر إعلان الحد الأدنى للتنسيق بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021 كحد أدنى مقرر في الجامعات الخاصة

-كلية الزراعة 55%.

-كلية الحقوق 55%.

-كلية التمريض 55%.

-كلية التربية 55%.

-كلية السياحة 55%.

كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021 كحد أدنى في الجامعات الأهلية

-كلية الإعلام 55%.

-كلية اللغات والترجمة 55%.

-كلية الزراعة 55%.

-كلية الحقوق 55%.

-كلية التمريض 55%.

-كلية الاقتصاد والإدارة 55%.

-كلية التربية 55%.

-كلية السياحة 55%.

كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021 كحد أدنى مقرر في جامعة الملك سلمان

-كلية الإعلام 55%.

-كلية اللغات والترجمة 55%.

-كلية الزراعة 55%.

-كلية الحقوق 55%.

-كلية التمريض 55%.

-كلية الاقتصاد والإدارة 55%.

-كلية التربية 55%.

-كلية السياحة 55%.

كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021 كحد أدنى مقرر في بجامعة 6 أكتوبر

-كلية التربية 55%.

-كلية السياحة والفنادق 55%.

-كلية التمريض 55%.

كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021 كحد أدنى مقرر في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST

-كلية التربية الخاصة.

-كلية التمريض.

كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021 كحد أدنى مقرر في الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI

-كلية التمريض.

كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021 كحد أدنى مقرر في الجامعة البريطانية في مصر BUE

-كلية الآداب والإنسانيات «قسم علم النفس».

-كلية التمريض.

-كلية القانون.

كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021 كحد أدنى مقرر في جامعة فاروس PUA

-كلية الدراسات القانونية.

-كلية السياحة والفنادق.

كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021 كحد أدنى مقرر في جامعة سيناء - العريش SU

-كلية إدارة الأعمال.

-كلية الإعلام.

كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021 كحد أدنى مقرر في جامعة هليوبوليس

-كلية الزراعة الحيوية.

كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021 كحد أدنى مقرر في جامعة بدر BUC

-كلية التمريض.

-كلية الإنسانيات والعلوم والاجتماعية.

كليات تقبل من 55% علمي علوم 2021 كحد أدنى مقرر في جامعة سيناء - فرع القنطرة شرق SU

-كلية الإعلام.