بدء الدراسة في 17 كلية جديدة بالجامعات الخاصة للعام الدراسي 2021/2022

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد حلمي الغرّ، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ومحمد غانم، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بشأن الكليات التي بدأت الدراسة بها هذا العام 2021/2022 في مرحلة البكالوريوس والليسانس ببعض الجامعات الخاصة والأهلية.

17 كلية بدأت الدراسة بها في جامعات خاصة وأهلية

وأشار التقرير بحسب بيان عن وزارة التعليم العالي، إلى بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس في 17 كلية جديدة للعام الجامعي 2021/2022، شملت:

· كلية الهندسة بجامعة الجيزة الجديدة.

· كليات (الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الآداب) بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

· كلية العلاج الطبيعي بجامعة السلام.

· كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة فاروس.

· كلية إدارة الأعمال بجامعة حورس، على أن تكون الدراسة باللغة العربية.

· كليتا (الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، العلوم السياسية) بجامعة بدر.

· كليات (الهندسة، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية) بجامعة سفنكس.

· كلية الصيدلة بجامعة ميريت.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية ستبدأ الدراسة بها هذا العام 2021/2022، وتشمل 4 كليات متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي (الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، الفنون الرقمية والتصميم، علوم الحاسب والمعلومات).

منح كاملة لأوائل الثانوية العامة وتخفيض المصروفات الدراسية لطلبة الدفعة الأولى بالجامعة

وأشار إلى أنّ الجامعة تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، مدارس النيل، مدارس المتفوقين STEM، موضحا أنّه تشجيعًا لأول دفعة، جرى الإعلان عن منح كاملة لأوائل الثانوية العامة، وتخفيض المصروفات الدراسية لطلبة الدفعة الأولى بالجامعة، ومنح تفوق تصل لـ60% من المصروفات الدراسية، فضلا عن ارتباط الجامعة بشراكات مع جامعات عالمية في مختلف التخصصات.

وللتعرف على تفاصيل البرامج الدراسية والمصروفات الخاصة بالجامعة، يمكن للطلاب الدخول على الموقع الرسمي للجامعة: https://www.eui.mcit.gov.eg.