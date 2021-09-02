خطوات التقديم للخدمة العامة 2021.. بالرقم القومى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، زيادة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف إلى 120 ألف مكلفة سنويًا بنسبة زيادة قدرها 32%، مشيرة إلى أنه يتم توزيعهن على 16 وزارة و8 هيئات حكومية فى عدة مجالات، حيث يكون التكليف فى مجالات: «حياة كريمة، برنامج وعى، برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، المشروطية الصحية، بنك ناصر، محو الأمية، النيابة الإدارية، النيابة العامة، الأسر المنتجة، أطفال بلا مأوى ورعاية مسنين».

9 خطوات للتقديم للخدمة العامة 2021

وأوضحت وزارة التضامن، أن التقديم للخدمة العامة يبدأ من شهر سبتمبر 2021 الجارى، ليصدر قرار التكليف فى شهر أكتوبر 2021 القادم لمدة عام، مشيرة إلى أن خطوات التقديم للخدمة العامة 2021 تكون بنحو:

- أول خطوة من خطوات التقديم للخدمة العامة 2021، الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى من خلال الرابط المرفق هنا .

- اختيار تسجيل مكلفى الخدمة العامة.

- اختيار طلب جديد اذا كان الخريج يسجل لأول مرة.

- كتابة الاسم الأول والثانى والثالث وكذلك كتابة اللقب.

- كتابة الرقم القومى.

- كتابة رقم التليفون.

- كتابة المحافظة والعنوان.

- كتابة الدرجة العلمية.

- كتابة المؤهل والجامعة والتخصص.

- أخيار كتابة اسم المستخدم واختيار كلمة سر، ثم إعادة تأكيد كلمة المرور، ثم إرسال.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه يتم إصدار قرار التكليف من وزيرة التضامن الاجتماعى مرتين سنوياً لخريجى الدور الأول والثانى ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل، حيث يتم تكليف خريجى الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، وخريجى الدور الثانى خلال شهر فبراير.

المستندات المطلوبة للتقديم للخدمة العامة 2021

وأوضحت أنه يتم الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية، وعلى جميع مديريات الشئون الإجتماعية التى تقوم باستقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومى ومعهم المستندات التالية:

- صورتين من الرقم القومى.

- صورتين من المؤهل الدراسى.

- صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكـور.

- 3 صور شخصية.