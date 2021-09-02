بطولة نادرة.. «السنباطي» يقود شاحنة وقود مشتعلة لينقذ قريته من الحريق

بطولة نادرة قام بها شاب في قرية صفط الحرية مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة، أنقذ خلالها أهالي قريته من كارثة مروعة، عندما شبت النيرات في شاحنة محملة بالوقود داخل محطة وقود بالقرية، فما كان منه إلا أن ركب الشاحنة وأبعدها عن المكان حتى حضرت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران.

السنباطي: المنطقة تحولت إلي نار جهنم

«سمعنا صوت انفجار وجريت ولقيت سيارة والعة ولا يستطيع أحد الاقتراب منها، وكنا على بعد ثواني من كارثة انفجار في القرية» هكذا يحكي «رمضان سعيد علي السنباطي»، الموقف الذي شاهده عندما اشتعلت النار في شاحنة محملة بالوقود وطالت النار محطة الوقود «البنزينة»، وتحولت المنطقة إلي نار جهنم ولا يستطيع أحد الاقتراب من النار من شدتها.

وأضاف السنباطي لـ«الوطن»، «كل ما فكرت فيه في وقتها هو أن أنقذ أهالي قريتي من الدمار الذي سيحدث في حال انفجار الشاحنة، ولو أنا مُت لحظتها هاكون أنا بمفردي، وينجو أهل بلدي، فتوجهت إلي السيارة وتمكنت من قياداتها وإبعادها إلى مكان خالي، وكنت أفكر في النزول بها إلي مياه نهر النيل لكن حضرت قوات الحماية المدنية فتوقفت بها بجوار النهر».

ثقة كبيرة شعر بها السنباطي رغم أنه لا يجيد قيادة السيارات

وتابع «السنباطي» قائلا: «الله أعطانى ثقة كبيرة وقتها ولم أشعر بأي خوف، وكان يقيني أن ما كتبه لي ربي هاشوفه، ولو لا قدر الله حصل انفجار للفنطاس الممتلئ بالوقود كلنا هانموت، لأن النار كانت بتخرج من الفنطاس»، موضحا أنه عندما وصل للمكان كان الجميع يقف في ذهول من شدة النار، وتحركه بالسيارة وهي مشتعلة استغرق حوالي 3 دقائق حتى ابتعد بها من المكان.

ووقع حادث حريق محطة الوقود في قرية صفط الحرية مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة، مساء الأربعاء، وهو ما تسبب في خسائر مادية بالمحطة، وتمكنت قوات الحماية المدنية والتي استعانت بحوالي 8 سيارات إطفاء من السيطرة علي النيران وإخماد الحريق.