تعرف على موعد التقديم لأداء الخدمة العامة 2021.. 4 مستندات مطلوبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد التقديم لـ«أداء الخدمة العامة 2021»، حيث انطلق تسجيل خريجي الدور الأول من الجامعات بالخدمة العامة بداية شهر سبتمبر الجاري 2021، لخريجي الجامعات من الجنسين، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، حيث يتم بدء تكليفهم في التخصصات المختلفة لمدة عام، اعتبارا من شهر أكتوبر 2021 القادم، حيث يتم قبول الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2021، والذكور من يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.

إصدار قرار التكليف من التضامن مرتين سنويا

وتزامنا مع تحديد موعد التقديم لأداء الخدمة العامة 2021، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يصدر قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعي مرتين سنوياً لخريجي الدور الأول والثاني، ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقا لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية.

المستندات المطلوبة للتقديم للخدمة العامة

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي، أنه يتم التسجيل لخريجي الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، فيما يتم التسجيل لخريجي الدور الثاني خلال شهر فبراير، مشيرة إلى أن مديريات الشئون الاجتماعية، تقوم باستقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي، ومعهم المستندات التالية:

- 3 صور شخصية.

- صورتان لبطاقة الرقم القومي.

- صورتان من المؤهل الجامعي.

- صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

الخدمة العامة ليست تجنيدا إجباريا للبنات

وأكدت وزارة التضامن على أن الخدمة العامة ليست إجبارية، ولكن يطالب الخريج عند تعيينه بتحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء منها، باعتبارها من مسوغات التعيين، مؤكدة أن الخدمـة العامـة ليست تجنيدا إجباريا للبنات، لافتة إلى أن جميع المؤهلات العليا من الإناث والذكور المعافين من الخدمة العسكرية مخاطبين بأداء الخدمة العامة.