مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في محافظة قنا، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

المتهم محكوم عليه بالإعدام على خلفية استشهاد ضابط شرطة

وكانت المعلومات والتحريات أكدت اختباء أحد العناصر الإجرامية (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وأصل إقامته بمحافظة قنا - سبق اتهامه في قضيتي مخدرات، ومحكوم عليه بالإعدام في قضية استشهاد أحد ضباط الشرطة عام 2018)، بإحدى المناطق الجبلية خشية التنفيذ عليه في حكم الإعدام، واستغلاله لطبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها للهروب حال محاولة ضبطه وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر، بالإضافة إلى قيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر "دون ترخيص".

مجموعات قتالية داهمت مكان اختباء المتهم في منطقة جبلية

عقب تقنين الإجراءات جرى إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لاستهدافه بمحل اختبائه بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة دشنا.

وحال اقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل، حتى تم إسكات مصدر النيران - أسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره وبداخل المنزل على (2 بندقية آلية - 9 خزائن آلية – عدد كبير من الطلقات النارية - كمية من مخدر البانجو).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.