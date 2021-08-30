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قيمتها مليون و600 ألف جنيه.. ضبط 173 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية

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الوطن
07:56 م | الإثنين 30 أغسطس 2021
رجال وزارة الداخلية

رجال وزارة الداخلية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (173 طربة لمخدر الحشيش وزنت21,500 كيلو جرام – عدد 1500 قرص مخدر – مبلغ مالى) بحوزة (عنصر إجرامي – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك – له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتاجري المواد المخدرة. 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,600,000 مليون وستمائة ألف جنيه تقريبًا)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

  

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