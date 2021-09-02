ضبط تشكيل عصابي بحوزته 380 طربة حشيش بـ2.6 مليون جنيه بالإسكندرية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بالإسكندرية، عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية، وبحوزته 380 طربة حشيش.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزي، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 عناصر إجرامية، لثلاثة منهم معلومات جنائية، ومقيمون بمحافظتي الشرقية والقليوبية، حيث تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة.

ويقوم اثنان من العناصر بنقل وترويج المواد المخدرة بسيارة قيادة عنصر آخر، بينما يقوم العنصران الآخران باستكشاف ومراقبة الطريق، مستخدمين سيارة أخرى خشية ضبطهم، ومُتخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط المتهمين الخمسة وبحوزتهم 38 كيلو حشيش

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم حال استقلالهم السيارتين المشار إليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وضُبط بحوزتهم على 380 طربة لمخدر الحشيش، زنة 38 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وأيدوا ما جاء بالتحريات، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2٫660٫000 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.