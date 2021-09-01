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محمود مسلم

ضبط اثنين بحوزتهما مخدرات وأسلحة نارية في أسوان

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الوطن
12:55 م | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما ضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير مرخصة؛ فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام  بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان قيام «شخصين - لهما معلومات جنائية - ومقيمان بدائرة مركز شرطة إدفو» بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما «بندقية آلية - طبنجة - 2 خزينة - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدري البانجو والحشيش – 3 قطع سلاح أبيض - ومبلغ مالي».

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية.

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