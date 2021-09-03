زيادة جديدة بأسعار نيسان سنترا 2021 في السوق المصري 

يشهد سوق السيارات المصري خلال تلك الفترة، زيادة أسعار العديد من الطرازات المختلفة، خاصة بعد بدء طرح الموديلات الجديدة لسنة 2021 من مختلف المصنعين سواء من السيارت الأوروبية أو اليابانية أو الكورية أو الصينية.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الزيادات الأخيرة على سيارة نيسان سنترا 2021، والتي وصلت الزياد إلى 5 آلاف جنيه على فئاتها.

وخلال السطور التالية نعرض قائمة بأسعار ومواصفات نيسان سنترا في السوق المصري بحسب وكيلها في السوق .

مواصفات نيسان سنترا

تضم محركاً بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 118، وأقصى عزم للدوران 154 نيوتن متر، عدد السلندارات 4.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 10.9 ثانية، كما تأتي مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ6 سرعات.

تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 8.9 لتر من الوقود، وبلد المنشأ للسيارة اليابان.

تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، وسعة الصندوق الخلفي 510 لترًا، وسعة خزان وقود 52 لترًا.

التجهيزات الداخلية في السيارة سنترا

تأتي بنظام زر تشغيل وإيقاف المحرك، والنظام الذكي لركن السيارة، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية.

أسعار السيارة نيسان سنترا

1- الفئة الأولى بسعر 314,400 جنيه.

2- الفئة الثانية بسعر 318,400 جنيه.

ويعاني سوق السيارات المصري خلال الأونة الأخيرة من زيادة كبيرة في العديد من أسعار السيارات من مختلف الطرزات، بسبب النقص في السيارت المعروضة، ويرجع ذلك لقلة السيارات التي يتم استيرادها من الخارج بسبب ضعف الإنتاج في المصانع بسبب وباء كورونا وانتشار العديد من الأزمات التي أثرت على إنتاج السيارات في العالم، أبرزها مشكلة الرقائق الإلكترونية، التي أنهكت العديد من شركات السيارات.