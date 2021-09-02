مع الموجة الرابعة.. إرشادات شراء الأطعمة من الأسواق للوقاية من كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، في تصريح تليفزيوني سابق له، إن مصر دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، حيث ارتفعت نسبة الإصابات في الآونة الأخيرة، متخطيةً حاجز الـ200 إصابة في اليوم، ما ينذر بأن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات والإصابات الخطيرة أيضًا.

ونصح «تاج الدين» بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ19»، مؤكدًا على أن تطعيم الطلاب بالمدارس والجامعات بات أمر إلزاميًا، كما أشار إلى أن متحورات كورونا تزداد، وكل يوم يظهر تحور جديد، وهناك أهمية قصوى لتلقي اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.

تستعرض «الوطن» الإرشادات الواجب اتباعها عقب شراء الأطعمة من الأسواق للوقاية من الإصابة بالأمراض، وفقا لما حددته وزارة الصحة والسكان المصرية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

الصحة: خطوات يجب اتباعها بعد شراء الأطعمة من الأسواق

ـ غسل الأيدي بالماء والصابون قبل تجهيز الطعام.

ـ طهي الأطعمة جيدًا، لا سيما اللحوم، الدواجن، البيض، والمأكولات البحرية.

ـ وضع الأطعمة سريعة التلف في الثلاجة في أسرع وقت ممكن.

ـ تخزين الأطعمة ذات الفائدة الغذائية العالية لفترة طويلة، دون أن تفسد، مثل البقوليات كالفول، العدس، الفاصوليا الجافة، اللوبيا، الشوفان، والفريك، بدل من الأغذية المعلبة التي تحتوي على مواد حافظة.

5 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا

كما حددت وزارة الصحة عدد من الارشادات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا وهي كالتالي:

ـ التماس الرعاية الطبية مبكرا، في حالة الإصابة بالحمى، السعال، أو صعوبة التنفس، والاتصال بمقدم الرعاية الطبية بالهاتف.

ـ تغطية الفم بثني المرفق، أو بمنديل ورقي عند السعال.

ـ تجنب لمس العين والفم والأنف.

ـ غسل اليدين بانتظام.

ـ تجنب الأماكن المزدحمة.