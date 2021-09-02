أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال أغسطس

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عدد من الفعاليات المميزة، وذلك خلال شهر أغسطس، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم المجتمع المدني، لرفع معدلات الأداء والتدريب العملي المشترك، لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظتي بورسعيد والمنوفية

وجرى تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظتي بورسعيد والمنوفية، بكل أجهزتهما التنفذية ومديريات الأمن، للوقوف على مدى جاهزيتهما واستعدادتهما لمجابهة المواقف الطارئة، وفرض بعض السيناريوهات الطارئة، وذلك بحضور عدد من طلاب جامعتي «بورسعيد- المنوفية».

وعلى جانب آخر، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، زيارة لأعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما جرى تنظيم زيارة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، لقاعدة الإسكندرية البحرية.

84641 طالبا على دورة التربية العسكرية بنجاح

وفى مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي، تم عقد العديد من دورات التربية العسكرية لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة، على المنصات الإلكترونية للجامعات، نظرا لظروف جائحة كورونا، حيث حصل (84641) طالب على دورة التربية العسكرية بنجاح.

وعرفانا بتضحيات الشهداء، كرمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الذكية لرفعه شأن مصرنا الغالية.