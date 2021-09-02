«الأوقاف»: نعتمد على مناهج الفهم وليس الحفظ لإعداد إمام مستنير

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن القيادة السياسية والوزارة تهتم بتكوين الأئمة تكوينا ثقافيا واجتماعيا ووجدانيا، وذلك من خلال استراتيجية وضعتها وزارة الأوقاف من أجل بناء الوعي الثقافي والفكري والأدبي والشرعي، وهي الإستراتيجية التي بدأت منذ تولي الدكتور محمد مختار جمعة، مسؤولية وزارة الأوقاف.

عبد العزيز: استراتيجيتنا تهتم بالأمن القومي وبناء الوعي والمحافظة على الأوطان

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن الوزارة تنتهج التدريب التراكمي المستمر لكافة الأئمة والمشايخ بالمكونات الشرعية في العديد من القضايا العصرية والتنمية البشرية وعلم النفس، واستراتيجية الأمن القومي وبناء الوعي والمحافظة على الأوطان.

عبد العزيز: أطلقنا برنامج العالم المفكر وتم اختيار 158 إماما وواعظة فيه

وأوضح أنه وخلال برنامج العالم المفكر الذي أطلقته الوزارة وتم اختيار فيه 158 إمام وواعظة، منهم 17 معاون في الوزارة، و100 إمام مميزين على مستوى الجمهوية وخاضوا العديد من التجارب عبر الانفتاح الذي أجراه وزير الأوقاف من خلال البروتوكلات الكبيرة مع جامعات مصر المتعدده، وبالنسبة للواعظات فعددهم 41 واعظة ولهم دور كبير في العمل الدعوي.

وأكد أن الهدف الأساسي من العالم المفكر، أن يكون ليس بالمتلقن، وذلك بعد صقل مهاراته وأفكاره ليقود الرأي العام الديني في مصر وخارج مصر، «إحنا اعتمدنا في الوزارة على مناهج الفهم وليس الحفظ، وده الفرق بين مناهج الفهم والحفظ، وده الفرق بين الإمام المستنير والإمام اللي كان بيعكف على بعض النصوص دون إعمال العقل، وأحدث إصدارات الوزارة من الكتب هو كتاب باسم (العقل والنص) وفلسفة الأوقاف هو الاهتمام وبناء العقل قبل فهم النص».