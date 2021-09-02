وظائف شاغرة في 5 بنوك.. الشروط والمؤهلات المطلوبة
كتب:
حسن عثمان
07:57 م | الخميس 02 سبتمبر 2021
وظائف شاغرة
طرح عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، عبر موقعها الرسمي على «لينكد إن»، مجموعة من الوظائف. وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز هذه الوظائف وطريقة الالتحاق بها.
1- البنك التجاري الدولي CIB
الوظيفة: TALENT ACQUISITION OFFICER.
المؤهلات والخبرات المطلوبة: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو تخصص ذي صلة.
الشروط:
- حد أدنى للخبرة من 2 إلى 4 سنوات في اكتساب المواهب والتوظيف والقدرات، ومعرفة بالصناعة المصرفية.
- ميزة إضافية: إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.
- فهم جيد لتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
- حسن التخطيط والتنظيم، ويتمتع بمهارات الاتصال والعرض والتفاوض الجيدة.
2- بنك HSBC
الوظيفة: (Fraud Officer - Processor Account Serving & Maintenance Court Orders - GSC Cairo).
تفاصيل الوظيفية:
- الاستمرار في تقديم خدمات معالجة عالية الجودة لتحقيق أقصى قدر من رضا العملاء ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة المحددة.
- التحسين المستمر للعملية وجلب أفكار ابتكارية جديدة بشكل استباقي.
- ضمان إنجاز مهام التجهيز وفقًا للإجراءات والمعايير المعمول بها.
المؤهلات المطلوبة:
- القدرة على فهم اللغتين الإنجليزية والعربية المكتوبة.
- القدرة على فهم وتفسير البيانات الرقمية.
- معرفة أساسيات الكمبيوتر الأساسية.
- القدرة على تعدد المهام.
- أن يكون ملم بالمصطلحات القانونية في اللغة العربية.
3- البنك العربي
الوظيفة هي: Applications Specialist - IT.
الشروط والمؤهلات المطلوبة:
- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في علوم هندسة الكمبيوتر.
- أن يكون لديه خبرة من 2 إلى 6 سنوات.
- خبرة في مجال تطوير/ تحليل تكنولوجيا المعلومات داخل البنوك أو المنظمات المماثلة.
- أن يكون لديه معرفة جيدة في الأعمال المصرفية.
4- بنك المشرق
الوظيفة: (Product Manager, Cards).
الشروط والمؤهلات المطلوبة:
- أن يكون حاصلا على دراسات عليا MBA في إدارة التسويق.
- خبرة من 6 إلى 8 سنوات في التسويق وإدارة العلامات التجارية.
- القدرة على التعرض المحدد لأعمال بطاقات الائتمان الرائدة.
- مهارات ممتازة في العلاقات الشخصية والتواصل.
- الحصول على دعم داخلي متعدد الوظائف.
- مهارات تحليلية ممتازة.
- مهارات عالية في الكمبيوتر الشخصي والنظام الأول لتمكين الفرد من «التدريب العملي».
5- مصرف أبو ظبي الإسلامي
الوظيفة: Business Planning and Analysis Reporting Manager Corporate Sales Manager/Sr Manager Consumer Banking.
الشروط والمؤهلات المطلوبة:
- حاصل على درجة جامعية / كلية.
- خبر من 8 إلى 10 سنوات في التخطيط والتحليل والنمذجة وفهم التمويل العام.
- معرفة جيدة بأوراق انتشار (MS Office Excel).
- خبرة في إثبات مهارات الاتصال الجيدة.
- مهارات تحليلية قوية ومراقبة الاتجاهات.
- خلفية مالية عادلة.
- معرفة جيدة بقاعدة بيانات الوصول إلى MS ونظام ساس وBO Ssytem.
6- بنك القاهرة
الوظيفة هي Liabilities Product Manager.
الشروط والمؤهلات المطلوبة
- الخبرة في مجال المنتجات المصرفية للأفراد من 6 إلى 10 سنوات.
- الحصول على درجة البكالوريوس.
- مهارات عرض جيدة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
الإتقان بتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
- مراجعة وتطوير وإطلاق المنتج والبرامج الترويجية والأدبيات الكاملة للمنتج المتعلقة بالمنتجات قيد التطوير.