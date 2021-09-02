حظك اليوم برج السرطان الخميس 2-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان عاطفي وحازم وأبرز عيوبه التقلب وأنه حاد الطباع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في برجك يجعلك تشع حضورا وحماسا وتعبر عن نفسك بسهولة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش.. يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.