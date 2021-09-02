«الصحة» تعلن 3 فئات مستثناة من لقاح كوورنا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن هناك فئات معينة لن تحصل على لقاح كورونا في مصر، منها السيدات الحوامل، والمرضعات، والأطفال حتى سن الـ18 عاما، مشيرا إلى أن جميع التجارب السريرية لم تخضع لها السيدات الحوامل، لذلك يفضل عدم أخذهن اللقاح، وأيضا من تفكر في الحمل.

أهمية تطعيمات كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أهمية تطعيمات كورونا في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس بل إنه يخفف من الأعراض التي تظهر في حال الإصابة بالفيروس ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ومجانية

وأضاف مجاهد، أن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة ومجانية لجميع المواطنين المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، مؤكدا توسع الوزارة في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وقال إن عدد مراكز تلقي لقاح كورونا وصلت إلى 657 مركزا، بينهم 145 مركزًا لتلقي اللقاحات للمسافرين، لافتا إلى أن مراكز تلقي لقاح كورونا تبدأ عملها من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبا لأي موجة أخرى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين للوقاية من الفيروس، واكدت استمرارها في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.