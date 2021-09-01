تعرف على تنسيق الجامعات الخاصة المرحلة الثانية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الجامعات الخاصة المرحلة الثانية، سيكون متاحا أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والثانوية الفنية والثانوية الأزهرية لعام 2020-2022، والذين لم يرشحوا لأي من الجامعات الخاصة في تنسيق المرحلة الأولي للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مؤكدة أنه بعد تنسيق المرحلة الأولى يوزع الطلاب على الجامعات، وتحصر الأماكن الشاغرة وتسدد المصروفات الدراسية، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم للمرحلة الثانية.

تنسيق الجامعات الخاصة المرحلة الثانية يبدأ بعد 5 سبتمبر

وأضافت الوزارة، أن تنسيق الجامعات الخاصة المرحلة الثانية، يبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى، المقرر في 5 سبتمبر الجاري، مؤكدة أن التنسيق يجرى إلكترونيا، لافته إلى أن تنسيق المرحلة الأولى بدأ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد.

تنسيق الجامعات الخاصة المرحلة الثانية إلكترونيا

وتابعت وزارة التعليم العالي، أن هناك مجموعة من التعليمات الخاصة بتنسيق الجامعات الخاصة المرحلة الثانية، والتي يجب على الطلاب اتباعها وتتمثل ضرورة تسديد المصروفات الدراسية المقررة في خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول بالجامعة، مؤكدة أنه في حالة تخلف الطالب عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات سيحرم من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي.

تنسيق الجامعات الخاصة المرحلة الثانية.. 25 رغبة متاحة للطالب

وأوضحت الوزارة، أنه لا تسترد المصروفات بعد تسديدها، مؤكدة أنه يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة عند التقديم على الجامعات الخاصة في المرحلة الثانية، ويسدد مبلغ 70 جنيها «خدمات الكترونية» غير قابلة للاسترداد قبل تسجيل الرغبات.

طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى

- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

- يدخل الطالب الرقم القومي في خانة اسم المستخدم بعدها يدخل الرقم السري المدون في شهادة إتمام المرحلة الثانوية.

- استيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.

- سيفعل الحساب.