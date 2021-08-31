«الجامعات الخاصة والأهلية»: 300 طالب سجلوا رغباتهم منذ الساعة 5 مساءً

أشاد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالنظام الجديد للثانوية العامة، وشكل الامتحانات والتقييمات، واصفًا إياه بـ «جيد للغاية»، موضحًا أن نسب مجاميع طلاب الثانوية العامة كانت مفاجئة للجميع، وتغير الشكل بصورة كبيرة، موضحًا أن كلية الطب في الجامعات الحكومية كان الحد الأدنى لها 90.7% أما في الجامعات الخاصة 87%، والفارق بين الحكومي والخاص حوالي 3%.

60 ألف طالب دخلوا على موقع التنسيق بداية من الساعة الخامسة

وأضاف «الغر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هناك حوالي 60 ألف طالب دخلوا على موقع التنسيق بداية من الساعة الخامسة مساء اليوم، ونحو 300 طالب وطالبة سجلوا الرغبات بالفعل، مؤكدًا أن نهاية تنسيق الجامعات الخاصة الأحد المقبل وهي مرحلة واحدة، والحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية انخفضت.

انخفاض مجاميع الطلاب وراء هبوط نسبة التنسيق

وأشار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن الحد الأدنى للتقدم بكليات الطب البشري في الجامعات الخاصة أصبح 87% مقارنة بـ 95% العام الماضي، وهو ما يؤكد على انخفاض المجاميع وكذلك انخفاض التنسيق، كما أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية انخفض بنحو 2% عن الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة، «انتظرنا إعلان تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية لإعلان نسب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية».

كيف يقدم الطلاب في الجامعات الأهلية والخاصة

وعن طرق التقديم في الجامعات الأهلية والخاصة، أوضح الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن التنسيق إلكتروني للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية ويدخل الطالب على الموقع الإلكتروني ويقوم بوضع بياناته وتحديد الرغبات والمحددة بـ 25 رغبة، فضلًا عن أن هناك منح تمنحها الجامعات الأهلية للطلاب وتدفع الدولة قيمتها للجامعات، وهناك أيضا منح الجامعات الخاصة والتي تمنح لغير القادرين من المتفوقين.